FOTO I VIDEO Požar na brdu Vlaška, zatražena dva kanadera: Na terenu vatrogasci iz Trogira i Kaštela

Na području brda Vlaška u Splitsko-dalmatinskoj županiji u subotu poslijepodne izbio je požar trave, niskog raslinja i makije, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Dojava o požaru zaprimljena je u 14:42 sati, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage.

Zatražena pomoć iz zraka

Kako navode iz Hrvatske vatrogasne zajednice, zbog požara je upućen zahtjev za angažiranjem dva protupožarna zrakoplova CL-415, odnosno kanadera.

Na gašenju požara angažirani su vatrogasci Operativnog područja Trogir i Kaštela. Za sada nisu objavljene informacije o veličini opožarene površine niti o tome prijeti li vatra objektima.

Vatrogasci upozoravaju građane

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice ujedno su upozorili građane na povećan oprez zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju i širenju požara.

"Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane na dodatan oprez", poručili su. U slučaju uočavanja požara građani trebaju odmah nazvati vatrogasce na broj 193.