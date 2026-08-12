Požar na Braču: Više vatrogasaca na terenu, dolaze i zračne snage!

Na otoku Braču izbio je požar otvorenog područja između Pučišća i Postira, na području uvale Lovrećina.

Na terenu je deset vatrogasnih vozila i 31 vatrogasac. U gašenju sudjeluju pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih postrojbi s područja Brača, javljaju nam iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split (ŽVOC).

Kako saznajemo, zbog razmjera požara upućen je zahtjev za angažiranjem zračnih snaga. Prema dostupnim informacijama, na požarište bi trebala stići dva kanadera.

Vatrogasci su na terenu, a više informacija o razvoju situacije bit će poznato tijekom dana.