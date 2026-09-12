Požar na Braču stvorio golemi oblak: Evo što pojava pyrocumulusa znači

Veliki požar na Braču stvorio je još jedan upečatljiv prizor. Iznad požarišta podigao se pyrocumulus, veliki oblak koji može nastati iznad intenzivnih požara zbog snažnog zagrijavanja zraka.

Takvi oblaci nastaju kada velika količina topline s požarišta uzrokuje brzo uzdizanje vrućeg zraka, dima i vodene pare. Kako se zračna masa podiže i hladi, dolazi do kondenzacije te se iznad požara može razviti karakterističan gusti oblak.

Pokazatelj snažne aktivnosti požara

Pojava pyrocumulusa može biti znak vrlo intenzivnog izgaranja i snažnih uzlaznih strujanja. U određenim uvjetima takvi oblaci mogu dodatno utjecati na lokalne struje zraka i ponašanje požara, zbog čega ih vatrogasci i meteorolozi pomno prate.

Na Braču je situacija posebno zahtjevna zbog jakog i promjenjivog vjetra koji pogoduje širenju vatre.

Prema posljednjim službenim informacijama, požar na području Ložišća zahvatio je oko 1500 hektara trave, niskog raslinja, makije i šume. U borbu s vatrom uključene su velike snage s otoka i kopna, kao i protupožarni zrakoplovi.

Prizor pyrocumulusa iznad Brača još jednom pokazuje snagu požara s kojim se vatrogasci bore već danima.