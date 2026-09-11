Požar na Braču još nije ugašen, očekuje se dolazak četiri kanadera

Na području Ložišća na otoku Braču u četvrtak navečer izbio je požar otvorenog prostora. Županijski vatrogasni operativni centar Split dojavu je zaprimio u 22:13 sati, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage.
Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i makija, a gašenje dodatno otežava nepristupačan teren.
Na požarištu trenutno sudjeluje 40 vatrogasaca s ukupno 13 vatrogasnih vozila. U intervenciji sudjeluju pripadnici DVD-a Supetar, Bol, Pučišća, Selca i Milna.
Vatrogasnim snagama u jutarnjim satima trebalo bi se pridružiti dodatnih 33 vatrogasca s 10 vozila iz Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije.
Planirano je i angažiranje četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, koji bi trebali pomoći u gašenju požara iz zraka.
Vatrogasci će tijekom jutra nastaviti s gašenjem i osiguravanjem požarišta, a više informacija o stanju na terenu očekuje se nakon dolaska dodatnih snaga.
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