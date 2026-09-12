Požar na Braču i dalje divlja: Velika je fronta i požar ima više krakova. Probleme radi i vjetar

Požar na području kod Ložišća na Braču i dalje je aktivan, a vatrogasci se bore s velikom i zahtjevnom frontom. Vatra ima više krakova, a zbog nepristupačnog terena gašenje je dodatno otežano.

Situacija se stalno mijenja. Iako se požar na pojedinim dijelovima pokušava staviti pod kontrolu, svakih se toliko pojavljuju nova žarišta, zbog čega vatrogasci moraju biti posebno oprezni i brzo reagirati.

Vatrogasne snage raspoređene su na ključnim područjima, dok se zbog dugotrajnog angažmana provode i rotacije vatrogasaca kako bi se osigurala njihova spremnost i nastavak intervencije.

Veliki problem predstavlja i vjetar koji ne ide na ruku vatrogascima te može dodatno širiti vatru i mijenjati smjer požarne fronte.

Unatoč teškim uvjetima, zasad nema informacija o ozlijeđenim osobama. Vatrogasci ostaju na terenu i nastavljaju borbu s vatrom, a situacija se i dalje pomno prati.