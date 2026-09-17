Požar na Blidinju ponovno se razbuktao: Vatra se približila kućama i vikendicama

Požar koji već nekoliko dana traje na području Parka prirode Blidinje ponovno je ojačao te zahvatio dio šumskog područja. Gašenje otežavaju jak vjetar i dugotrajno sušno razdoblje, dok dodatnu zabrinutost izaziva blizina stambenih objekata. Pojedine obiteljske kuće i vikendice nalaze se svega stotinjak do dvjestotinjak metara od požarišta.

Vatrogasci pokušavaju zaustaviti širenje vatre

Na teren su upućeni pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakitno i vatrogasci iz Posušja. Njihov je prioritet spriječiti da se požar proširi preko ceste i nastavi prema obližnjim objektima.

Situaciju dodatno kompliciraju vremenski uvjeti, prije svega snažan vjetar koji pogoduje širenju plamena kroz šumsko područje.

Na požarištu su tijekom jučerašnjeg dana bili i pripadnici kriminalističke policije Policijske uprave Posušje. Obavljen je očevid, a daljnjom istragom trebao bi biti utvrđen točan uzrok izbijanja požara.

Kuće udaljene svega nekoliko stotina metara

Zbog relativno male udaljenosti požara od kuća i vikendica, vatrogasne snage nastavljaju intenzivnu borbu s vatrom. Ključni cilj trenutačno je zaustaviti njezino daljnje napredovanje kroz šumu i spriječiti približavanje naseljenom području.

Vatrogasci ostaju na terenu, a razvoj situacije uvelike će ovisiti i o vjetru koji otežava stavljanje požara pod kontrolu.