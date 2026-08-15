Požar mu u sat vremena uništio 25 godina rada: "Do prve nove berbe trebat će nam sedam godina"

Požar je uništio vinograd obitelji Mimica kod Omiša, i to neposredno uoči berbe. Vinaru Marku Mimici vatra je za samo sat vremena uništila nasade u koje je ulagao 25 godina. Ovogodišnji urod grožđa, koji je već bio spreman za branje, u potpunosti je izgorio, piše Nova TV.

"Hvala vam što ste došli i sjetili se nas poljoprivrednika i malih poduzetnika. Teško je u ovom trenutku reći bilo što suvislo. Dvadeset pet godina rada i borbe s ovim brdom nestalo je doslovno u sat vremena", rekao je vinar Marko Mimica. Berba je bila zakazana za petak i ekipa je već bila okupljena, ali je požar sve prekinuo. "Sve je nagovještavalo jednu više nego dobru berbu unatoč velikoj suši", dodao je Mimica.

Planovi za obnovu

Mimica ističe kako su vrlo male šanse da se postojeći vinograd oporavi. "Sada ćemo se kao obitelj sabrati i pokušati sve ovo očistiti. Pokušat ćemo ići u sadnju i revitalizaciju novih vinograda", najavljuje.

Objašnjava da taj posao uključuje čupanje uništenih čokota, uklanjanje ograde i stupova te ponovno krčenje i pripremu terena. Vinar se zahvalio i kolegama koji mu posljednja dva dana neprestano nude financijsku i moralnu podršku. Svjestan je da takav gubitak nikakav novac ne može nadoknaditi. Pretpostavlja da će biti proglašena elementarna nepogoda, putem koje se nada i pomoći države.

Proces sadnje novog vinograda, objašnjava Mimica, traje dvije godine. "Na ovome kršu, kamenu i škrtoj zemlji sigurno treba još pet godina do prve berbe. Dakle, to je posao od nekih sedam godina", precizirao je. Vinariju je preuzeo od oca prije pet godina i kaže da ima dovoljno snage za nastavak. Poručuje da bi odustajanjem od vinarije ostao i bez vlastitog identiteta koji je gradio gotovo 30 godina.