Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su nekoliko intervencija, među kojima su požar kuhinje u obiteljskoj kući, otvaranje stana te prometna nesreća na području Klisa.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 21. studenoga u 6 sati do 22. studenoga u 6 sati zabilježene su tri intervencije.

U subotu u 18.20 sati izbio je požar kuhinje u kući u Dvornikovoj ulici u Splitu. Požar je ugašen prije dolaska vatrogasaca, a pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita po dolasku su obavili dogašivanje. Na intervenciji je sudjelovalo devet vatrogasaca s dva vozila.

Nešto ranije, u 16 sati, pripadnici DVD-a Split intervenirali su u Ulici Ivana Lozice, gdje je bilo potrebno otvoriti stan. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Istoga dana, u 16.45 sati, zabilježena je i prometna nesreća na području Klisa. Na intervenciju su upućena dva vatrogasca DVD-a Klis s jednim vozilom.

U izvješću nisu navedene informacije o eventualno ozlijeđenim osobama ni o nastaloj materijalnoj šteti.