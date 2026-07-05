Požar kod Vinišća stavljen pod kontrolu: Obranjene kuće, vatra zahvatila borovu šumu i raslinje

Požar otvorenog prostora koji je u nedjelju poslijepodne izbio na području Vinišća izazvao je veliku intervenciju vatrogasaca, budući da se vatra opasno približila stambenim objektima. Zahvaljujući brzoj reakciji zemaljskih i zračnih snaga, požar je stavljen pod kontrolu, a kuće su uspješno obranjene.

Prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, dojava o požaru zaprimljena je u 15:08 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a zbog brzog širenja prema naselju na teren su odmah upućene vatrogasne snage s Operativnog područja Trogir.

U gašenju su sudjelovala dva kanadera CL-415 te jedan Air Tractor, koji je prvotno bio angažiran na protupožarnom izviđanju, ali je preusmjeren na požarište.

Kako je za Dalmaciju Danas potvrdio zapovjednik Operativnog područja Trogir Marin Buble, situacija je u jednom trenutku bila vrlo ozbiljna.

"Bilo je dosta dramatično, ali srećom sve je dobro završilo. Požar je službeno pod kontrolom. Proširio se požar u Vinišću, ali kuće su uspješno obranjene. Ima nekoliko nagorenih fasada, no veće materijalne štete nema. Na terenu je bilo oko 65 vatrogasaca sa 17 vozila. Sudjelovala su dva kanadera i jedan Air Tractor. Požar je krenuo nešto sjeverozapadnije od Vinišća, s brda, a zbog vjetra se vrlo brzo spustio prema naselju", rekao je Buble.

Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema ozlijeđenih osoba, a osim nekoliko nagorenih fasada nije zabilježena veća materijalna šteta. Vatrogasci nastavljaju dežurati na požarištu kako bi spriječili eventualno ponovno aktiviranje vatre.