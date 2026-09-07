Požar kod Tomislavgrada i dalje bukti, dim ponovno stiže prema Splitu: Vatrogasci noćas obranili Vran

Veliki požar kod Tomislavgrada, zbog kojeg je dim proteklih dana prekrio i Dalmaciju, i dalje je aktivan. Vatrogasci su tijekom noći uspjeli obraniti liniju prema Vranu, no požar još nije pod nadzorom.

Načelnik općine Tomislavgrad Ivan Buntić izvijestio je u ponedjeljak ujutro o stanju na požarištu.

– Vatrena linija nalazi se na potezu Zlopolje, Trebiševo, Mala i Velika Kapavica, Bunari te dalje putem između Lipskog gaja i Mandina Sela prema Srđanima i spoju s putem prema Oplećanima – naveo je Buntić.

Istaknuo je da su vatrogasci i ostale operativne snage uspjeli spriječiti širenje vatre prema Vranu.

– Zahvaljujući brzim i koordiniranim aktivnostima vatrogasaca i operativnih snaga na terenu, vatra noćas nije probila obrambenu liniju prema Vranu.

Na terenu se nastavlja rasjecanje šume i širenje putova strojevima kako bi se vatrogascima omogućio pristup i spriječilo daljnje širenje požara. Očekuje se i dolazak kanadera, a u gašenju požara u Bosni i Hercegovini i danas sudjeluju dva hrvatska kanadera.

Prema dosadašnjim podacima, požar na području Tomislavgrada zahvatio je oko 14.000 hektara. Riječ je o velikom požarištu čiji se dim, ovisno o vremenskim uvjetima i smjeru vjetra, prenosi i prema Dalmaciji.