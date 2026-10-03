POŽAR KOD SEGETA Policija zatvorila cestu D58!

Požar koji je u subotu poslijepodne izbio na području Segeta, na brdu Vlaška, i dalje se gasi, a zbog situacije na terenu policija je zatvorila cestu D58 od Segeta Donjeg do Segeta Gornjeg.

Iz policije su oko 16 sati poslali novu obavijest građanima. "Vezano uz požar koji je oko 15 sati izbio na području Segeta obavještavamo građane da je zatvorena cesta D58 od Segeta Donjeg do Segeta Gornjeg. U tijeku je gašenje požara", izvijestila je policija.

Zatražena dva kanadera

Kako smo ranije izvijestili, požar je izbio na području brda Vlaška, a prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, dojava o požaru trave, niskog raslinja i makije zaprimljena je u 14:42 sati. Zbog požara je zatražena pomoć iz zraka, odnosno angažiranje dva protupožarna zrakoplova CL-415 – kanadera. Na terenu su angažirani vatrogasci Operativnog područja Trogir i Kaštela.

Policija zatvorila cestu između Donjeg i Gornjeg Segeta

Najnovija informacija policije pokazuje da požar utječe i na promet. Zbog intervencije i situacije na požarištu zatvorena je državna cesta D58 na dionici od Segeta Donjeg do Segeta Gornjeg. Gašenje požara i dalje traje. Hrvatska vatrogasna zajednica ranije je upozorila i kako vremenski uvjeti pogoduju izbijanju i širenju požara te je građane pozvala na dodatan oprez. Građani koji uoče požar trebaju odmah nazvati vatrogasce na broj 193.