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Požar kod Primoštena je pod kontrolom. 62 vatrogasca se borila s vatrom

Vatrogasci ostaju na sanaciji požarišta

Požar na lokaciji Primošten Burnji za koji je dojava zaprimljena u 13:29, pod kontrolom je vatrogasaca.

Na požaru su angažirana 62 vatrogasca s 24 vozila VZŽ Šibensko-kninske.

Iz zraka su djelovala 4 protupožarna zrakoplova CL-415, koja su povučena zbog bolje situacije na požarištu.

Vatrogasci ostaju na sanaciji požarišta, izvijestili su iz HVZ-a.

Veliki požar u Dalmaciji! Ovaj put upozorenje je stiglo na brojne mobitele građana: Gdje je bilo kad je gorjelo kod Omiša?

 

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