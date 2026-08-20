Požar kod Primoštena je pod kontrolom. 62 vatrogasca se borila s vatrom

Požar na lokaciji Primošten Burnji za koji je dojava zaprimljena u 13:29, pod kontrolom je vatrogasaca.
Na požaru su angažirana 62 vatrogasca s 24 vozila VZŽ Šibensko-kninske.
Iz zraka su djelovala 4 protupožarna zrakoplova CL-415, koja su povučena zbog bolje situacije na požarištu.
Vatrogasci ostaju na sanaciji požarišta, izvijestili su iz HVZ-a.
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