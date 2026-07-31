Požar kod Pakoštana: Buknula vatra u Dragama, snimke pokazuju razmjere požara

Na vidikovcu Čelnika u mjestu Drage, pokraj Pakoštana, izbio je požar, a snimke s terena prikazuju vatru i dim koji se šire zahvaćenim područjem.

Za sada nisu poznate okolnosti izbijanja požara niti kolika je površina zahvaćena vatrom. Nadležne službe prate situaciju, a očekuje se više informacija nakon prvih procjena s terena.

Snimke koje kruže društvenim mrežama pokazuju razmjere požara i gust dim koji se uzdiže iznad područja.

Više informacija bit će poznato nakon što se oglase nadležne službe.