Požar kod Lokve Rogoznice gasi 110 vatrogasaca, evakuirani stanovnici, oštećeni objekti

Dana 13. kolovoza u 20:15 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Lokve Rogoznice. Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma.

Uslijed požara bilježe se i oštećenja na pojedinim objektima, a zbog ugroženosti stanovništva i objekata provedena je evakuacija nekoliko osoba s ugroženog područja.

U gašenju požara trenutno sudjeluje ukupno 110 vatrogasaca s 33 vatrogasna vozila s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Sukladno zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, u gašenju požara sudjeluju i vatrogasne snage iz Zadarske županije (7 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila), Šibensko-kninske županije (3 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom) te Dubrovačko-neretvanske županije (8 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila).

Vatrogasne snage iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Bjelovarsko-bilogorske županije stavljene su u pripravnost.

"Požar je izbio u uvjetima jakog vjetra u blizini objekata. Vatrogasci ulažu maksimalne napore u gašenje požara, a podigli smo dodatne snage s priobalja i stavili u pripravnost vatrogasce iz kontinentalnih županija. Zbog zatvaranja ceste dodatno molimo građane za oprez u prometu", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

"Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, a posebno zbog jakog vjetra na priobalju, pozivamo građane na oprez. Podsjećamo na zabranu paljenja vatre u prirodi.

U slučaju požara odmah zovite vatrogasce na 193", apeliraju iz Hrvatske vatrogasne zajednice.