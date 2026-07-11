Požar kod Lećevice zahvatio hektar trave i raslinja, gasilo ga 11 vatrogasaca

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata intervenirali su na nekoliko požara, a najveća intervencija zabilježena je u Kapetanovićima na području Lećevice, gdje je izgorjelo oko hektar trave i niskog raslinja.

Dojava o požaru otvorenog prostora zaprimljena je u petak u 14.27 sati. Na teren su izašli pripadnici DVD-a Zagora, Mladost, Gomilica i Kaštela, ukupno četiri postrojbe s četiri vozila i 11 vatrogasaca.

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Požar je lokaliziran u 15.50 sati, a potpuno ugašen u 17.05 sati. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, opožarena je površina od približno jednog hektara.

Splitski vatrogasci intervenirali su u 13.32 sati u Ulici Vrboran, gdje je gorio otpad u kontejneru. Na intervenciju je izašla Javna vatrogasna postrojba Grada Splita s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

Požar vozila zabilježen je u 13.14 sati na području Zagvozda. Intervenirala su tri vatrogasca DVD-a Zagvozd s jednim vozilom.

Samo 13 minuta poslije, u 13.27 sati, vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru smeća u kontejneru u Supetru. Na teren su izašla dva pripadnika DVD-a Supetar s jednim vozilom.

U izvješću je navedeno i da je požar na području Žednog, koji je izbio 30. lipnja, nakon višednevnog nadzora i obilazaka konačno proglašen ugašenim. Požarište se prethodnih dana nadziralo dronom i povremenim ophodnjama, a JVP Trogir u petak je u 19 sati izvijestila da je požar pogašen.