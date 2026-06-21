Close Menu

Požar kod Klisa izazvan udarom groma: Na terenu DVD-ovi Klis, Dugopolje i Zagora, u gašenju i kanaderi

Snažno grmljavinsko nevrijeme ponovno je izazvalo požar u Dalmatinskoj zagori, a vatrogasne snage uz potporu iz zraka pokušavaju staviti vatru pod kontrolu.

Na području Klisa danas je izbio požar nakon udara groma. Vatra je planula u poslijepodnevnim satima, a zbog suhog i nepristupačnog terena brzo se proširila, zbog čega je odmah uslijedila intervencija više vatrogasnih postrojbi.

Na gašenju sudjeluju pripadnici DVD-a Klis, Dugopolje i Zagora, a u pomoć su upućeni i kanaderi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Požar je još uvijek aktivan, a vatrogasci na terenu ulažu napore kako bi spriječili njegovo širenje. Situaciju dodatno otežava konfiguracija terena, što je čest slučaj kod požara koji nastaju nakon grmljavinskih nevremena u Dalmatinskoj zagori.

Podsjetimo, u proteklim satima slični požari bilježeni su na širem splitskom području, gdje su munje izazvale više manjih intervencija vatrogasaca, uključujući područja Tugara i Mosora.

Najduži dan u godini donio silovito nevrijeme dijelu Dalmacije. Temperature pale 12 stupnjeva, kumulonimbus visok 13 kilometara

Munje izazvale više požara: Gori kod Tugara i na Mosoru, vatrogasci u velikoj akciji

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
6
Mad
1