Požar kod Klisa izazvan udarom groma: Na terenu DVD-ovi Klis, Dugopolje i Zagora, u gašenju i kanaderi

Na području Klisa danas je izbio požar nakon udara groma. Vatra je planula u poslijepodnevnim satima, a zbog suhog i nepristupačnog terena brzo se proširila, zbog čega je odmah uslijedila intervencija više vatrogasnih postrojbi.

Na gašenju sudjeluju pripadnici DVD-a Klis, Dugopolje i Zagora, a u pomoć su upućeni i kanaderi.

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Požar je još uvijek aktivan, a vatrogasci na terenu ulažu napore kako bi spriječili njegovo širenje. Situaciju dodatno otežava konfiguracija terena, što je čest slučaj kod požara koji nastaju nakon grmljavinskih nevremena u Dalmatinskoj zagori.

Podsjetimo, u proteklim satima slični požari bilježeni su na širem splitskom području, gdje su munje izazvale više manjih intervencija vatrogasaca, uključujući područja Tugara i Mosora.