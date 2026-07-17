Požar kamp-kućice bio je koban za 89-godišnjaka, policija objavila uzrok

Policija je utvrdila da je požar kamp-kućice u Mučićima na području Brodarice, u kojem je u srijedu smrtno stradao 89-godišnjak, izbio zbog tehničkog kvara.

Požar je izbio 15. srpnja oko 14.35 sati, a vatrogasci su ga ugasili oko 17.30 sati.

Nakon gašenja požara policijski službenici obavili su očevid zajedno s inspektorom zaštite od požara. Utvrđeno je da je uzrok požara tehničke naravi.

Po nalogu državnog odvjetnika tijelo preminulog 89-godišnjaka prevezeno je na Odjel patologije šibenske bolnice.

Policija je najavila da će o svim utvrđenim okolnostima događaja dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.