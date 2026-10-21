Požar je progutao kultni omiški restoran Zvizdan, vlasnik se sada oglasio: "Nikad nismo mislili da ćemo ovo morati napraviti"

Veliki požar koji je zahvatio omiško područje ostavio je iza sebe ogromnu štetu, ali i brojne ljudske priče koje se ne zaboravljaju. Među onima kojima je vatra u svega nekoliko minuta promijenila život bio je i Neno Doljanin, vlasnik poznatog restorana Zvizdan na Brzetu. Od objekta u koji su godinama ulagali trud, vrijeme i ljubav nije ostalo gotovo ništa. Ipak, nakon teških mjeseci i neizvjesnosti, obitelj Doljanin odlučila je ponovno otvoriti vrata svojim gostima, ovoga puta na novoj lokaciji i pod novim imenom.

Nakon što je požar uništio restoran Zvizdan, pred njegovim vlasnicima našlo se pitanje kako nastaviti dalje. Obnova nekadašnjeg prostora još uvijek čeka potrebne uvjete, no obitelj nije željela odustati od posla kojem je posvetila godine života.

Svoj novi početak najavili su emotivnom objavom na društvenim mrežama.

„Neke priče ne završavaju onda kada mislimo da je kraj. One samo pronađu novi put. Naš Zvizdan, naša svakodnevnica i sve ono što smo godinama stvarali nestalo je. Ostalo je puno uspomena, a i puno pitanja i jedan veliki neizvjestan put pred nama“, poručili su.

Priznaju da odluka o novom početku nije bila jednostavna. Iza njih je razdoblje koje ih je, kako kažu, promijenilo na mnogo načina, a pred njima je još mnogo posla.

Ipak, u svemu su pronašli i razlog za optimizam – priliku da ponovno stvore mjesto koje će okupljati ljude i stvarati nove uspomene.

Posebno su zahvalili svima koji su im nakon požara slali poruke podrške i ohrabrenja.

„Nećemo vas lagati, skoro smo posustali, ali vi ste nam dali vjetar u leđa. Bili ste naša snaga i dali ste nam osjećaj da nismo sami – iskreno, od srca vam hvala.“

Novi početak nosi ime Stina

Dok čekaju mogućnost obnove Zvizdana, odlučili su otvoriti novi ugostiteljski objekt na Priku u Omišu.

Nazvali su ga Stina, a odabir imena za njih ima posebno značenje.

„Nije to samo kamen, ona je oslonac, ona je čvrstina. Ona je ono na čemu gradiš kad moraš početi iznova. Stina je nešto što čuva naš grad, snaga je naših korijena“, objasnili su.

Ističu da se, unatoč promjeni lokacije i imena, ono najvažnije neće promijeniti. Iza novog projekta stoje ista obitelj, isti ljudi i jednaka ljubav prema ugostiteljstvu.

Pripreme za otvaranje novog prostora još traju, no obitelj se nada da će prve goste moći dočekati već u prosincu.

„Želimo samo da znate da ovo nije još jedan lokal u nizu. Ovo je naš novi 'dom', naš novi početak“, poručili su.

Iako se nadaju da će jednog dana ponovno moći obnoviti Zvizdan na Brzetu, sada svu energiju usmjeravaju prema novoj priči.

„Do neke nove kave na Zvizdanu, vidimo se na Priku“, zaključili su.

Nakon svega što su prošli, njihova poruka pokazuje da požar može uništiti prostor, ali ne nužno i ono što je godinama okupljalo ljude oko njega.