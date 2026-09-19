Požar je osam dana pustošio Brač. Pogledajte kako sada izgledaju obale otoka

Veliki požar koji je 10. rujna buknuo na području Ložišća na Braču napokon je lokaliziran. Prema službenim podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, požar je lokaliziran 18. rujna u 7.30 sati, nakon višednevne borbe stotina vatrogasaca, dok se na požarištu i dalje provode sanacija, natapanje terena i dežurstva. Dakle, požar još nije službeno proglašen ugašenim.

Iza njega ostala je golema spaljena površina. Posljednja procjena govori o oko 5000 hektara, odnosno približno 50 četvornih kilometara, na kojima su gorjeli borova šuma, makija, nisko raslinje i trava. Riječ je o jednom od najvećih požara ove protupožarne sezone u Dalmaciji.

S mora se tek vidi puni razmjer katastrofe

Dalmacija Danas danas je s trajekta snimila dijelove bračke obale na plovidbi od Bola prema Milni. Pogled s mora otkriva razmjere koje je tijekom samog požara, dok su se smjenjivali dim, vatra i zračne snage, bilo teško u potpunosti sagledati.

Na velikim dijelovima padina nekadašnja zelena vegetacija zamijenjena je crnim i smeđim pojasima spaljene šume. Ponegdje se vidi da se vatra spustila praktički do same morske obale, sve do pojasa gole stijene iznad mora.

Posebno snažan dojam ostavljaju prizori u blizini naseljenih područja. Na nekoliko mjesta kuće i drugi objekti nalaze se neposredno uz potpuno opožarene površine. Jasno se vidi kako je vatra prolazila kroz vegetaciju oko njih, dok su pojedine kuće ostale usred zelenijih „otoka“ koje je požar mimoišao ili koje su vatrogasci uspjeli obraniti.

Na pojedinim padinama izgorjela je gotovo sva viša vegetacija, a ostali su tek kameni teren, crna stabla i smeđe krošnje borova teško oštećenih vatrom.

Najdramatičnija noć kod Milne

Požar je izbio 10. rujna između Bobovišća i Ložišća, a potom se proširio prema uvalama Duboka, Lučice i Osibova te prema Milni. U jednom trenutku vatra je neposredno ugrožavala turistički resort Gava, kuće i velik broj ljudi uz obalu.

Najdramatičniji trenuci dogodili su se tijekom noći s 12. na 13. rujna. Zbog brzog širenja požara pokrenuta je velika akcija spašavanja i izmještanja stanovništva i turista morskim putem. U akciju su bili uključeni Lučka kapetanija, policija, Hrvatska ratna mornarica, Obalna straža, HGSS, tegljači, turistički brodovi i brojna privatna plovila. Prema podacima Ministarstva mora, morskim putem evakuirano je oko 500 ljudi.



Hrvatska ratna mornarica objavila je da su njezina plovila tijekom te noći spašavala 11 ljudi, među kojima trudnicu i dvoje pacijenata.

„Morali smo se probijati kroz vatru da dođemo do ljudi“

Koliko je situacija bila blizu katastrofalnog ishoda, nekoliko dana ranije opisao je zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan.

Ispričao je da su se vatrogasci na nekim mjestima morali probijati kroz vatru kako bi uopće došli do ugroženih objekata i ljudi. Zbog količine dima i temperature u jednom je trenutku, kazao je, sigurnije bilo ljude zadržati unutar građevina te zajedno s njima braniti objekte nego ih pokušavati izvući kroz požar. Za situaciju kod hotelskog kompleksa rekao je da „nije moglo gore“, ali da su uspjeli izbjeći ozljeđivanje gostiju.

U požaru na Braču nije bilo smrtno stradalih, iako su dvije osobe tijekom najkritičnije noći upućene u KBC Split na dodatne preglede. S obzirom na brzinu širenja vatre, broj ugroženih ljudi i činjenicu da se požar na dijelovima obale spustio do mora, izbjegavanje ljudskih žrtava jedan je od najvažnijih ishoda ove velike intervencije.

Veći po površini, Omiš teži po ljudskim posljedicama

Po razmjeru opožarene površine brački požar nadmašio je katastrofalni kolovoški požar na području Lokve Rogoznice i Omiša. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković još je dok je požar na Braču bio aktivan rekao da je riječ o najvećem ovogodišnjem požaru prema zahvaćenoj površini.

Požar kod Omiša bio je, međutim, znatno teži po posljedicama za ljude i imovinu: zahvatio je oko 1000 hektara, jedna je osoba smrtno stradala, deseci su bili ozlijeđeni, gorjele su kuće i vozila, a evakuirano je oko 2500 ljudi.

Na Braču je izbjegnut takav ishod. Ostala je, međutim, ogromna rana u krajoliku – a fotografije snimljene danas s mora pokazuju koliko se vatra približila kućama, turističkim objektima i samoj obali. Na pojedinim dijelovima Brača trebat će godine da se krajolik ponovno zazeleni.