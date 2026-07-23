Požar između Pučišća i Postira: Na terenu sva otočka vatrogasna društva, u gašenju pomažu kanader i Air Tractor

Nešto prije 16 sati izbio je požar na otoku Braču, na području između Pučišća i Postira, iznad uvale Konopljikova. Vatra je zahvatila otvoreni prostor, a zbog opasnosti od njezina širenja na teren su odmah upućene brojne vatrogasne snage.

U gašenju sudjeluju sva dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne postrojbe s otoka Brača. Iz zraka im pomažu jedan kanader i jedan Air Tractor, koji neprekidno bacaju vodu na požarište kako bi usporili širenje vatre.

Vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar što prije lokalizirali, a okolnosti njegova izbijanja za sada nisu poznate. Prema zasad dostupnim informacijama, nema podataka o ugroženim kućama ili drugim objektima.