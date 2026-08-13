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Požar izbio u Lokvi Rogoznici. Jadranska magistrala zatvorena za promet

Pogledajte vatrenu buktinju
pozar lokva rogoznica

U Lokvi Rogoznici izbio je požar, a na teren su upućene vatrogasne snage.

Vatrogasci su trenutno na mjestu događaja i rade na gašenju požara te sprječavanju njegova daljnjeg širenja.

Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama, kao ni o razmjerima materijalne štete.

Više informacija o okolnostima izbijanja požara bit će poznato nakon završetka intervencije.

"Jadranska magistrala (DC8): prekinut je promet u mjestu Lokva Rogoznica zbog požara", izvijestio je HAK. 

"Zbog požara koji je izbio oko 20:21 sat u mjestu Lokva Rogoznica, uz magistralu, cesta je zatvorena za sav promet na dionici od Stanića iz smjera Splita do Medića iz smjera Makarske", izvijestila je PU splitsko-dalmatinska. 

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