Požar izbio u hotelu u Gradcu, na teren izašli vatrogasci iz tri postrojbe

U hotelu u mjestu Gradac na Makarskoj rivijeri danas je izbio požar, zbog kojeg su na teren upućene vatrogasne snage s nekoliko vozila.
Prema prvim informacijama, požar je izbio oko 16.30 sati, a na intervenciju su izašli pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradac, DVD-a Drvenik i Javne vatrogasne postrojbe Makarska.
Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, požar je lokaliziran u 17.05 sati.
Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama ni o razmjerima materijalne štete.
Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat.
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