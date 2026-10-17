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Požar izbio u hotelu u Gradcu, na teren izašli vatrogasci iz tri postrojbe

U hotelu u Gradcu oko 16.30 sati izbio je požar zbog kojeg je na intervenciju upućeno nekoliko vatrogasnih vozila DVD-ova Gradac i Drvenik te JVP-a Makarska

U hotelu u mjestu Gradac na Makarskoj rivijeri danas je izbio požar, zbog kojeg su na teren upućene vatrogasne snage s nekoliko vozila.

Prema prvim informacijama, požar je izbio oko 16.30 sati, a na intervenciju su izašli pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradac, DVD-a Drvenik i Javne vatrogasne postrojbe Makarska.

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, požar je lokaliziran u 17.05 sati.

Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama ni o razmjerima materijalne štete.

Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat.

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