Požar izbio tijekom akcije čišćenja: Vatra se proširila na raslinje, interveniralo osam vatrogasaca

Tijekom akcije čišćenja na području Svetog Petra u Makarskoj danas je izbio požar koji se ubrzo proširio na okolno raslinje. Zbog širenja vatre bila je potrebna intervencija vatrogasnih snaga, koje su požar uspjele staviti pod kontrolu.

Na teren su upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske, koji su intervenirali s dva vozila i pet vatrogasaca. U gašenju su sudjelovali i članovi DVD-a Makarska, s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Zajedničkom intervencijom spriječeno daljnje širenje vatre

Ukupno osam vatrogasaca s tri vozila sudjelovalo je u intervenciji. Zahvaljujući zajedničkom djelovanju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, požar je uspješno lokaliziran i ugašen.

Iz makarske vatrogasne postrojbe potvrdili su da je intervencija završila uspješnim gašenjem požara.