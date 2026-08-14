Požar izbio na Pelješcu, hitno preusmjerena dva kanadera

Na poluotoku Pelješcu danas je izbio požar, a stanje na terenu ocijenjeno je kao ozbiljno. Zbog razvoja situacije i potrebe za dodatnom pomoći u gašenju, prema požarištu su hitno preusmjerena dva kanadera.

Vatrogasne snage na terenu bore se s vatrom, dok se situacija pomno prati. Zračne snage trebale bi pomoći u usporavanju širenja požara i omogućiti vatrogascima na tlu učinkovitiju borbu s vatrenom stihijom.

Više informacija o razmjerima požara, mogućoj ugroženosti objekata i stanovništva te stanju na terenu bit će poznato nakon novih izvješća nadležnih službi.