POŽAR IM JE U TRENUTKU UZEO SVE Sada strahuju za sudbinu 15 obitelji: "Prihodi su nam nula, sezona je gotova"

Stanje pacijenata stradalih u velikom požaru na omiškom području uglavnom je nepromijenjeno. Za osobe koje se liječe u KBC-u Split planiraju se operacijski zahvati u etapama, ovisno o njihovom stanju. Troje životno ugroženih pacijenata u zagrebačkom KBC-u Sestre milosrdnice nešto je stabilnije, ali su i dalje na mehaničkoj ventilaciji. Maloljetna djevojka koja se nalazi u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu je stabilno i nastavlja se s kirurškim liječenjem opeklina. U međuvremenu je na opožarenom području počela sanacija i procjena štete, piše Net.hr.

Počela sanacija, šteta je ogromna

Sanacija je krenula u mjestu Brzet, koje je danas posjetio gotovo cijeli krizni stožer Splitsko-dalmatinske županije. Na jednoj od najljepših lokacija omiške obale vatra je uništila borovu šumu uz plažu te tri ugostiteljska objekta. Šteta je iznimno velika, a za pogođene poduzetnike i njihove zaposlenike turistička sezona praktički je gotova.

Mještani očekuju pomoć države, a premijer je već u petak obećao da će se ljudima nadoknaditi materijalna šteta. To je danas potvrdio i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. O posljedicama je govorio mladi ugostitelj Boris Doljanin, čiji je opožareni objekt prehranjivao 15 obitelji. Sada se, kaže, postavlja pitanje kako dalje. "Zahvaljujem županu Bobanu i ministru turizma koji su jutros bili na terenu. Najvažnije je da naši radnici budu zbrinuti i da država, grad ili županija stanu iza njih. Kao poduzetnik, sva davanja dajem državi i očekujem da država to vrati prema nama. Prihodi su nam sada ravni nuli", ispričao je Doljanin.

On kaže da su najavljeni paketi pomoći za obnovu ugostiteljskih objekata, ali apelira da se pomogne i radnicima jer, prema njegovim riječima, ni ministar ni župan nisu znali reći što će biti s njima. "Želim da pakete pomoći za nas usmjere i na njih. Ovdje se ne radi o tisuću zaposlenih, nego o 30-40 ljudi s ovog područja koji nemaju prihode i ovise o državi, županiji i općini", naglasio je.

Nada u brzu obnovu

S obzirom na to da nakon sličnog požara na području Marušića i Piska prije godinu dana još uvijek ima neriješenih odštetnih zahtjeva, Doljanin se nada da će ovaj put reakcija biti brža. "Nadam se da su lani naučili kako brzo reagirati jer je ovo turističko mjesto od kojeg živi dosta ljudi. Plaža je sad prazna, nema nikoga. Turizam je ovdje za ovu sezonu gotov", napomenuo je. Ipak, vjeruje da će objekt obnoviti tijekom zime kako bi mogli odraditi zimski period. "Mi radimo tijekom cijele godine pa je bitno da radnici imaju sigurnost", zaključio je Doljanin.