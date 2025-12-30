Požar balkona na Kili, vatrogasci ponovno upozoravaju na oprez s pirotehnikom

Na službenoj stranici Javne vatrogasne postrojbe Split objavljena je informacija o požaru balkona koji je zabilježen na području Kile.

Vatrogasci ponovno upozoravaju građane na oprezno rukovanje pirotehnikom, osobito u blagdansko i novogodišnje vrijeme, kada je povećan broj ovakvih intervencija. Brzom reakcijom vatrogasaca požar je stavljen pod kontrolu, a u intervenciji je sudjelovalo jedno vatrogasno vozilo i šest vatrogasaca.

Iz JVP Split apeliraju na građane da se pridržavaju sigurnosnih uputa i izbjegavaju neodgovorno korištenje pirotehničkih sredstava kako bi se spriječile opasne situacije i materijalna šteta.