Povučen zahtjev za stečaj Studenca! Dug od 800.000 eura pokušati će naplatiti kroz predstečaj...

Trajale su nekoliko dana određene nejasnoće oko stečaja odnosno predstečaja Studenca: bilo je dvojbi tko je prvi podnio zahtjev za provođenje odgovarajućeg postupka, uprava Studenca s prijedlogom za predstečaj zbog prezaduženosti ili njihov klijent A&Ga Logistika 01 d.o.o. iz Dugog Sela koji su podnijeli čak dva zahtjeva za stečaj trgovačkog lanca u vlasništvu poljskog investicijskog fonda.

Poljaci su prošlog četvrtka nešto iza 19 sati podnijeli zahtjev za predstečaj, dok je iste večeri 15-ak minuta kasnije na splitski Trgovački sud stigao zahtjev za stečaj nad Studencem od njihovog vjerovnika. No, ista tvrtka je zahtjev za stečaj podnijela i dva sata ranije, ali na sudu u - Zagrebu!

Sve je upućivalo da će se otvoriti stečaj

Došlo je tako do određene kakofonije, trebalo se utvrditi koji je zahtjev stigao prvi jer po članku 15 Stečajnog zakona ne može istovremeno biti i stečaj i predstečaj! Sve je upućivalo da će se ipak otvoriti stečaj nad Studencem zbog duga od oko 800 tisuća eura prema firmi iz Dugog Sela, e da bi u utorak popodne nastupio veliki obrat!

Trgovački sud u Splitu zaprimio je naime podneske A&G Logistike kojima povlače oba zahtjeva za stečaj! Pa će se tako do kraja tjedna odlučivati samo u predstečaju kojeg su pokrenuli iz Studenca... Kontaktirali smo odvjetnika tvrtke iz Dugog Sela, koji nije znao reći motive za ovakav potez vlasnika tvrtke kojoj Studenac duguje novac. Logično je tek zaključiti da su ipak postigli neki (interni) dogovor, da su vjerojatno u A&G Logistici zaključili da će bolje proći u predstečaju, da će lakše doći do naplate svojih potraživanja...

A Studenac i preko sedam tisuća radnika će svoju budućnost pokušati urediti kroz predstečaj, ako uprava dostavi dokumente koje su zatražili sa splitskog suda još pri prvom prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.