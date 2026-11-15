POVRATAK VUŠKOVIĆA Hajduk šokirao HSV u Hamburgu! Nijemci bili opasniji, a onda je Livaja pokrenuo akciju za spektakularan pogodak

Pred više desetaka tisuća gledatelja na Volksparkstadionu odigrava se susret koji ima posebno značenje za splitskog stopera Marija Vuškovića. Nakon čak 1467 dana izbivanja zbog dopinške suspenzije, 24-godišnjak ponovno je zaigrao u dresu HSV-a, i to protiv Hajduka, kluba u kojem je napravio prve velike nogometne korake.

Nijemci opasniji, Stipica spašavao Hajduk

HSV je tijekom prvog poluvremena bio poduzetnija momčad. Domaćini su češće dolazili u opasne situacije pred Hajdukovim vratima, a posebno se istaknuo vratar Dante Stipica.

Već u devetoj minuti zaprijetili su nakon duge lopte Vuškovića, no Stipica je uspio zaustaviti udarac. Još veću priliku HSV je imao u 16. minuti, kada je Ojo ubacio pred vrata, a Sedlatschek pucao iz neposredne blizine. Hajdukov vratar fantastičnom je reakcijom skrenuo loptu u vratnicu i sačuvao svoju mrežu. Njemačka momčad nastavila je stvarati pritisak, dok su Bijeli uglavnom čekali priliku iz protunapada.

Livaja pokrenuo akciju, Martin zabio sjajan pogodak

I upravo se takva prilika otvorila u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Marko Livaja dobio je važan duel na svojoj polovici terena i proigrao Carlosa Martina, koji je krenuo prema suparničkom kaznenom prostoru. Španjolski nogometaš dugo je nosio loptu, a potom s dvadesetak metara uputio precizan udarac.

Lopta je pogodila vratnicu i završila u mreži HSV-a za vodstvo Hajduka 1:0 u 45. minuti. Vušković se našao ispred Martina, ali nije uspio blokirati njegov udarac. Bio je to sjajan završetak prvog dijela za splitsku momčad, koja je unatoč nešto slabijem dojmu na terenu na odmor otišla s prednošću.

Poseban dan za Marija Vuškovića

Bez obzira na rezultat, glavna priča susreta ostaje povratak Marija Vuškovića. Splitski nogometaš posljednju je službenu utakmicu odigrao prije gotovo četiri godine, a tijekom cijelog razdoblja suspenzije tvrdio je da nije koristio zabranjena sredstva.

HSV mu je pružio podršku i zadržao ga u klubu, a Vušković je na povratničkoj utakmici zaigrao od prve minute, noseći broj 44. Taj je broj prošle sezone u njegovu čast nosio i njegov mlađi brat Luka Vušković. Za Hajduk je susret u Hamburgu ujedno prilika da trener Gonzalo Garcia provjeri mlađe nogometaše i igrače koji ove sezone imaju manju minutažu.

Prema prikazanom u prvih 45 minuta, HSV je bio opasniji i stvarao kvalitetnije prilike, no Hajduk je pokazao učinkovitost te iskoristio jedan od svojih rijetkih ozbiljnijih napada. Na poluvremenu je rezultat bio HSV – Hajduk 0:1, a strijelac jedinog pogotka bio je Carlos Martin.

U tijeku je utakmica, traje drugo poluvrijeme...