Povratak štandarca na Pjacu ponovno zapeo: Komisija odbila sva tri prijedloga, slijedi nova procedura

Situacija oko povratka gradskog štandarca na Narodni trg – Pjacu dodatno se zakomplicirala nakon sjednice Komisije za imena ulica, trgova i za spomenike Grada Splita. Sva tri prijedloga povezana s njegovim vraćanjem u izvornom obliku odbijena su glasovima članova Komisije.

Na dnevnom redu sjednice bila je inicijativa za povratak štandarca, kao i prijedlozi kojima bi se izvan snage stavile odluke donesene u prošlom sazivu Gradskog vijeća.

Nijedan prijedlog nije dobio potrebnu većinu

Članovi Komisije odlučivali su o stavljanju izvan snage rješenja kojim je odobreno trajno uklanjanje štandarca, zaključka o postavljanju novog postolja za zastavu te zaključka o dopuni natpisa na gradskom štandarcu.

Predsjednica Komisije Lidija Bekavac za Dalmaciju Danas potvrdila je da nijedna od predloženih točaka nije prihvaćena.

"Ove tri odluke izglasane su u prošlom sazivu Gradskog vijeća Grada Splita. Sve se vezalo uz sudsku odluku prema kojoj se štandarac može vratiti na Pjacu. Oporba se tome usprotivila, što je, prema mom mišljenju, neutemeljeno. Glasovanje je završilo sa sedam glasova prema pet i nijedna točka nije prošla", kazala nam je Bekavac.

Bekavac: "Pod točkom 'Razno' nisu se mogli donositi zaključci"

Bekavac je odbacila i tvrdnje da je Komisija gradonačelniku Tomislavu Šuti uputila određeni zahtjev ili zaključak.

"Nikakav prijedlog nije donesen niti je postojala točka prema kojoj bi se nešto naložilo gradonačelniku Tomislavu Šuti. Pod točkom 'Razno' ne mogu se donositi odluke ni zaključci. To nije točka dnevnog reda pod kojom se može donijeti bilo kakva službena uputa gradonačelniku", naglasila je predsjednica Komisije.

Povratak na Pjacu mora ponovno kroz proceduru

Iako sudska odluka predviđa povratak štandarca na Pjacu, cijeli postupak mora proći kroz propisanu gradsku proceduru, odnosno Komisiju i Gradsko vijeće Grada Splita.

Nakon što prijedlozi na sjednici Komisije nisu prihvaćeni, bit će potrebno pokrenuti novi postupak kako bi se štandarac i službeno mogao vratiti na Narodni trg te kako bi se provela pravomoćna sudska odluka.

Time je pitanje štandarca ponovno vraćeno na početak, a novi potezi gradske vlasti i Komisije tek se očekuju.