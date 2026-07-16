POVRATAK ŠTANDARCA Kuzma Kovačić za Dalmaciju Danas: "To je bilo divljaštvo, pravda je pobijedila"

Štandarac akademskog kipara Kuzme Kovačića mora se vratiti na Narodni trg, poznatiji kao Pjaca, u roku od 60 dana. Tako je odlučio Trgovački sud u Splitu, a ne postupi li Grad Split prema sudskom nalogu, morat će platiti novčanu kaznu u iznosu od 10.000 eura.

Informaciju je za Dalmaciju Danas potvrdio autor Štandarca, akademski kipar Kuzma Kovačić, koji nije skrivao zadovoljstvo najnovijom sudskom odlukom.

"Sretan sam i ponosan zbog toga. Pravda je pobijedila i ne želim da se više ikad dogodi neko divljaštvo kao što je ovo, a za to divljaštvo zaslužna je bivša splitska vlast. Sada će sve doći na svoje", kazao nam je Kovačić.

Višegodišnji politički i pravni spor

Spor oko Štandarca počeo je nakon što je Gradsko vijeće Grada Splita 28. travnja 2023. godine odlučilo da se na Kovačićevo djelo doda natpis "26. listopada 1944. Dan oslobođenja Splita od fašizma". Natpis je uklesan u listopadu iste godine, unatoč protivljenju autora koji je tvrdio da se time zadire u cjelovitost njegova umjetničkog djela.

Kovačić je potom pokrenuo sudski postupak, a Trgovački sud u Splitu 12. veljače 2025. presudio je u njegovu korist te Gradu naložio uklanjanje dodatnog natpisa i vraćanje djela u prvobitno stanje. Umjesto uklanjanja samo spornog natpisa, tadašnja gradska vlast predvođena gradonačelnikom Ivicom Puljkom odlučila je ukloniti cijeli Štandarac. Teška mehanizacija stigla je na Pjacu 22. veljače 2025. godine, a vidno uznemireni Kovačić promatrao je uklanjanje svojeg djela i pozvao policiju.

Dodatnu buru izazvalo je uklanjanje Štandarca koje je započelo nekoliko dana prije nego što je Puljak 25. veljače službeno potpisao inicijativu za njegovo trajno uklanjanje i postavljanje novog postolja. Visoki trgovački sud poslije je potvrdio prvostupanjsku presudu, uz zaključak da je dodavanje natpisa narušilo koncept i vizualni identitet Kovačićeva djela. Gradu je naložena i isplata odštete od 6.000 eura zbog povrede autorovih moralnih prava.

Šuta ranije obećao povratak

Nakon dolaska na vlast splitski gradonačelnik Tomislav Šuta više je puta najavio da će izvorni Štandarac biti vraćen na Pjacu. U siječnju ove godine ponovno je potvrdio da gradska vlast namjerava provesti povratak, ali uz prethodno provođenje potrebne procedure pred gradskom Komisijom i Gradskim vijećem.

Najnovijom odlukom Trgovačkog suda Grad Split dobio je rok od 60 dana za vraćanje Kovačićeva djela na Pjacu. U suprotnom mu prijeti novčana kazna od 10.000 eura.