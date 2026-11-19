Jedan od prepoznatljivih simbola splitske povijesti ponovno krasi Narodni trg. Povijesni štandarac već je postavljen na Pjaci, a u subotu, 21. studenoga, bit će svečano predstavljen građanima. Program počinje u 10 sati, uz podizanje splitske zastave i prigodni nastup klape Šušur.

Splitska Pjaca ove će subote biti mjesto svečanosti posvećene povratku povijesnog štandarca, simbola koji svjedoči o bogatoj prošlosti i identitetu grada pod Marjanom.

Štandarac je već postavljen na Narodnom trgu, a njegovo svečano predstavljanje održat će se u subotu, 21. studenoga, s početkom u 10 sati.

Svečano podizanje splitske zastave

Središnji dio programa bit će svečano podizanje splitske zastave na štandarac, uz prigodni glazbeni nastup klape Šušur.

Riječ je o simboličnom trenutku kojim će se obilježiti povratak štandarca na Pjacu, jedno od najpoznatijih i najvažnijih mjesta javnog života Splita.

Ponovno postavljanje štandarca ujedno je podsjetnik na bogatu povijest grada i važnost očuvanja njegove kulturne baštine.