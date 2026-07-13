Povratak nakon 14 godina: Ovo su prve riječi Slavena Bilića kao novog izbornika Vatrenih

Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom hrvatske A reprezentacije, javlja HNS.

Slaven Bilić nakon imenovanja poslao je poruku navijačima i igračima.

Bivši izbornik Vatrenih istaknuo je koliko mu znači povratak na klupu Hrvatske te naglasio da je vođenje reprezentacije velika čast i odgovornost.

"Zahvaljujem predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao izbornik povedem hrvatsku reprezentaciju, što je najveća čast svakom hrvatskom treneru. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svatko tko vodi Hrvatsku jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite. Izuzetno se radujem ovom izazovu za koji se osjećam potpuno spreman, kao zreliji i iskusniji trener nego 2006. godine, ali s jednakim motivom i željom da Hrvatska bude moćna, odvažna i uspješna", izjavio je izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić.