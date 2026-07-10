Povratak kući: Jedan od najvećih hrvatskih talenata potpisao za Zadar

Košarkaški klub Zadar nastavlja slagati momčad za novu sezonu, a najnovije pojačanje je povratnik u matični klub Niko Šare, koji se nakon dvije godine provedene u Cedeviti Junior vraća na Višnjik.

Dvadesetogodišnji bek sa Zadrom je potpisao trogodišnji ugovor te će u plavo-bijelom dresu ostati do kraja sezone 2028./29.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šare je po završetku juniorskog staža karijeru nastavio u Cedeviti Junior, gdje se nametnuo odličnim igrama i izborio mjesto na širem popisu hrvatske seniorske reprezentacije. Prošle sezone proglašen je i najboljim mladim igračem do 20 godina u izboru portala Basketball.hr i Basketball Campa Croatia, čime je dodatno potvrdio status jednog od najperspektivnijih hrvatskih košarkaša.

Rođen 20. travnja 2005. godine, visok je 196 centimetara i igra na poziciji beka. U prošlosezonskom izdanju FIBA Europe Cupa odigrao je 12 utakmica u kojima je prosječno provodio 26,7 minuta na parketu te ostvarivao 12,6 poena, 4,1 skok i 4,1 asistenciju po susretu.

Njegov povratak nastavak je kadrovskog slaganja aktualnog hrvatskog prvaka. Prije Šarinog potpisa Zadar je produžio ugovore s kapetanom Markom Ramljakom, Vladimirom Mihailovićem i Krševanom Klaricom do kraja sezone 2027./28., dok je Lovro Buljević vjernost klubu produžio do kraja sezone 2026./27.