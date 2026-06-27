Povorka ponosa krenula iz Đardina: Split Pride šalje snažne poruke iz srca grada

U Splitu se danas održava 15. Split Pride, a okupljanje sudionika počelo je u 18 sati u Đardinu. Prema procjeni s terena, do 18:40 okupilo se između 100 i 200 sudionika, a atmosfera je od početka bila šarena, glasna i opuštena.

Ovogodišnja Povorka ponosa održava se pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin", kojim organizatori žele poslati poruku vidljivosti, zajedništva i borbe protiv šutnje.

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Povorka je krenula

Povorka je u međuvremenu krenula iz Đardina te će proći srcem grada. Sudionici su se okupili s transparentima, zastavama i porukama kojima žele skrenuti pozornost na položaj LGBTIQ+ osoba, ali i poslati poruku podrške, slobode i ravnopravnosti.

Glazba, DJ i šarena atmosfera u Đardinu

Na okupljanju u Đardinu vladala je opuštena atmosfera, uz glazbu i DJ-a, a sudionicima su bili dostupni i prigodni rekviziti. Postavljen je i štand na kojem su se besplatno dijelile lubenice.

Organizatori su i ove godine pozvali građane da im se pridruže u centru Splita. "Zato se i ove godine nalazimo u Đardinu i izlazimo na ulice Splita glasno, ponosno i zajedno", poručili su organizatori uoči početka povorke.

Donosimo nove prizore

Dalmacija Danas bila je na okupljanju u Đardinu, gdje smo zabilježili atmosferu među sudionicima, njihove poruke i prizore s početka ovogodišnjeg Split Pridea.

Koga smo sve tamo susreli, kakve su se poruke mogle vidjeti i kako je izgledao početak povorke, pogledajte u našoj fotogaleriji.