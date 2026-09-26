POVODOM DANA POLICIJE Na Rivi izložba policijske opreme, razgovori s građanima i sadržaji za djecu

Povodom obilježavanja Dana policije i blagdana svetog Mihovila, Policijska uprava splitsko-dalmatinska u ponedjeljak, 28. rujna, organizira prezentaciju policijske opreme i tehnike na Obali hrvatskog narodnog preporoda u Splitu.

Program će se održavati od 9 do 12 sati, a građani će imati priliku razgledati dio policijske opreme i razgovarati s policijskim službenicima.

Na Rivi će biti izložena službena policijska vozila, motocikli i službeno plovilo, kao i oprema prometne i granične policije te kriminalističko-tehnički alati.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske najavljuju i sudjelovanje predstavnika HAK-a i Auto kluba Split, partnera policije u projektima vezanima uz sigurnost cestovnog prometa.

Posebna pozornost bit će posvećena djeci, s kojom će policijski službenici razgovarati o sigurnom ponašanju u prometu.

Na događaju će sudjelovati i policijski službenici zaduženi za prevenciju. Oni će građanima dijeliti informativne materijale te predstavljati preventivne aktivnosti koje policija provodi uz mobilni preventivni centar.

Iz policije ističu da su se dosadašnje javne prezentacije pokazale posebno zanimljivima djeci, zbog čega pozivaju roditelje da ih dovedu na splitsku Rivu.

„Pozivamo roditelje da dovedu djecu, a pozivamo i građane da nam se pridruže u ponedjeljak na splitskoj Rivi“, poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.