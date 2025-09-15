Povlači se slatkiš, može bit opasan za djecu

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Žele voćni štapići, COZZO JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 100 g i JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 240 g, najbolje upotrijebiti do 01.04.2026., zbog prisustva aditiva E407 koji utječe na tvrdoću proizvoda i otežano žvakanje što može predstavljati rizik od gušenja kod male djece prilikom konzumacije istoga.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Heuschen & Schrouff – Oriental Foods Trading B.V., Langraaf, Nizozemska

Maloprodaja: ASIA PROJECT d.o.o., Zagreb

Zemlja podrijetla: Malezija

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.