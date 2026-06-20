Povlači se serija poznatog lijeka

Tvrtka Gedeon Richter Croatia d.o.o., nositelj odobrenja za lijek Usymro koncentrat za otopinu za infuziju 1 x 130 mg/26 ml, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode, provodi povlačenje serije 17EB25001 navedenog lijeka, izvijestio je HALMED.

Povlačenje se provodi do razine veleprodaje. Kako navode iz HALMED-a, predmetna serija lijeka u Hrvatskoj nije distribuirana iz veleprodajnih zaliha prema bolnicama i ljekarnama, odnosno nije stigla do krajnjih korisnika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o lijeku koji je odobren centraliziranim postupkom za stavljanje u promet u Europskoj uniji, a upravo je ova serija trebala prvi put biti stavljena na tržište Republike Hrvatske. Postupak povlačenja pokrenut je zbog odstupanja suradnog proizvođača lijeka od načela dobre proizvođačke prakse.

Na hrvatskom tržištu trenutačno nisu dostupne druge serije ovog lijeka, kao ni drugi lijekovi s istom djelatnom tvari u istom farmaceutskom obliku.