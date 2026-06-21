Povlači se kruh sa sjemenkama zbog moguće povišene razine cijanovodične kiseline

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom Spar Hrvatska d.o.o. iz predostrožnosti opoziva proizvod KRUH FREE FROM sa sjemenkama 200g, najbolje upotrijebiti do 15.07.2026., LOT 260240 i najbolje upotrijebiti do 28.07.2026., LOT 260272, zbog moguće povišene razine cijanovodične kiseline.

Proizvod nije u skladu s Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

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Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta https://www.spar.hr/povlacenje-proizvoda

Podaci o proizvodu:

Maloprodaja: Spar Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10 000 Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.