Povlači se još jedan proizvod s polica

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Riža basmati integralna Soul Food BIO, 500 g, lot LT255768, najbolje upotrijebiti do 28.09.2027., zbog prisustva etilen-oksida u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta https://soulfood.hr/obavijest/

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: DO IT Food Ingredients BV, Nizozemska,

Maloprodaja: Šakti Ko d.o.o., Okićka, Lijevi odvojak 8, Samobor

Zemlja podrijetla: Indija

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima