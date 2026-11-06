Povjesničar upozorava na ugroženost drevnog ilirskog grada: "Zaštitite Daorson od daljnjeg propadanja!"

Povjesničar Djani Behram, autor knjige o antičkim Daorsima, uputio je apel novoizabranoj hrvatskoj članici Predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijani Filipović, pozivajući je da pomogne u zaštiti vrijednog arheološkog lokaliteta Daorson kod Stoca.

Behram u dopisu dostavljenom redakciji predlaže postavljanje sigurnosnih kamera i zapošljavanje osobe koja bi redovito nadzirala nalazište.

Nacionalni spomenik na popisu ugrožene baštine

Behram smatra da postojeća razina zaštite ne odgovara povijesnoj i arheološkoj vrijednosti Daorsona. Upozorava da se od završetka rata u Bosni i Hercegovini nedovoljno ulaže u očuvanje lokaliteta te ističe opasnost od neovlaštenih iskapanja i odnošenja arheoloških nalaza.

„Molim i pozivam novoizabranu članicu Predsjedništva Darijanu Filipović da pomogne da se zaštiti lokalitet putem sigurnosnih kamera i da se netko zaposli da pazi na lokalitet“, poručio je Behram.

Svoj apel povezuje i s činjenicom da Darijana Filipović potječe iz Stoca te navodi da je tijekom predizborne kampanje spominjala Daorson, piše Hercegovina.info.

Daorson je 2003. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, no nalazi se i na službenom popisu ugroženih spomenika Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Među razlozima ugroženosti navode se neodržavanje, nezakonita uporaba detektora metala, neovlaštena iskapanja i odnošenje arheoloških predmeta te oštećivanje monumentalnih kiklopskih zidova grafitima.

Drevni grad Daorsa i važna svjedočanstva antičke povijesti

Behram naglašava važnost Daorsona za proučavanje Daorsa i antičke povijesti istočnog Jadrana. Prema njegovu tumačenju, središte ove zajednice nalazilo se na Ošanićima sve do razaranja početkom 150-ih godina prije Krista, nakon čega je premješteno na prostor današnjeg Stoca.

Na Daorse se osvrću i brojni antički pisci, među kojima su Polibije, Tit Livije, Strabon, Plinije Stariji, Apijan i Ptolemej. Njihova djela važni su pisani izvori za proučavanje povijesti ove zajednice.

Vrijedni arheološki nalazi

Među arheološkim nalazima s Daorsona ističu se grčko-italska keramika, keramika tipa Gnathia, različiti primjerci antičkog novca, ilirska kaciga, nakit i ostatci povezani s obradom metala.

Važan doprinos istraživanju lokaliteta dali su arheolozi Zdravko Marić i Boško Marijan.

Djani Behram magistrirao je povijest 2022. godine na Sveučilištu u Bergenu u Norveškoj. Autor je knjige „Historija antičkih Daorsa na istočnom Jadranu od 2. stoljeća prije nove ere do 2. stoljeća nove ere“, objavljene 2025. godine u izdanju udruženja BATHINVS.

Njegov apel usmjeren je na uvođenje konkretnih mjera zaštite kojima bi se spriječilo daljnje oštećivanje lokaliteta i neovlašteno odnošenje vrijednih arheoloških predmeta.