Povjerovao u brzu zaradu na kriptovalutama pa ostao bez 5.000 eura: Jedan telefonski poziv bio je dovoljan za prijevaru

Muškarac (71) postao je žrtva računalne prijevare nakon što je povjerovao nepoznatoj osobi koja mu je telefonski ponudila ulaganje u kriptovalute. Umjesto očekivane zarade, ostao je bez 5.000 eura, a slučaj je prijavljen šibenskoj policiji.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, 71-godišnjak je početkom rujna 2026. godine zaprimio poziv nepoznate osobe koja mu je predstavila mogućnost ulaganja u kriptovalute. Tijekom razgovora od njega je zatraženo da novac uplati putem kripto bankomata. Vjerujući da je riječ o stvarnoj investicijskoj prilici, muškarac je uplatio 5.000 eura. Međutim, nakon uplate pokušao je ponovno stupiti u kontakt s osobom koja mu je ponudila ulaganje. Kada je shvatio da je prevaren, sve je prijavio policiji.

Policija traga za počiniteljem

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljem. Protiv odgovorne osobe nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela računalne prijevare.

Policija upozorava: "Ne nasjedajte na ponude nepoznatih osoba"

Iz policije ponovno upozoravaju građane na opasnosti ulaganja putem neprovjerenih internetskih platformi i telefonskih poziva. Naglašavaju kako je ulaganje u kriptovalute i dionice povezano s financijskim rizicima te savjetuju građanima da se prije donošenja odluke o ulaganju konzultiraju s financijskim stručnjacima.

Posebno preporučuju da se poslovna suradnja dogovara isključivo s provjerenim tvrtkama, čiju je pravnu i financijsku vjerodostojnost moguće utvrditi, po mogućnosti u njihovim službenim poslovnim prostorima. Dodatni razlog za oprez predstavljaju zahtjevi nepoznatih osoba za dostavljanjem osobnih podataka, fotografija osobnih iskaznica ili bankovnih kartica putem interneta.

Policija posebno apelira na građane starije životne dobi da ne pristaju na financijske ponude nepoznatih osoba te da svaki sumnjivi poziv ili pokušaj prijevare odmah prijave policiji na broj 192.