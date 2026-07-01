Povjerovala SMS-u koji je izgledao kao poruka banke pa ostala bez novaca

Policijski službenici Policijske postaje Vodice zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećena 27-godišnjakinja.
Naime, oštećena 27-godišnjakinja prijavila je da je 25. lipnja na mobilni uređaj zaprimila SMS poruku za koju je vjerovala da ju je poslala njezina banka. Nepoznata osoba dovela ju je u zabludu tražeći da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN, što je i učinila. Ubrzo nakon toga s njezina bankovnog računa skinut je novčani iznos od oko 370 eura.
Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.
Upozorenje građanima
- Banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica.
- Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja.
- Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti (npr. „račun će vam biti blokiran“, „aplikacija ističe danas“ i sl.).
- Prije bilo kakvog postupanja, obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama.
- Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke
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