Povjerovala SMS-u koji je izgledao kao poruka banke pa ostala bez novaca

​Policijski službenici Policijske postaje Vodice zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećena 27-godišnjakinja.

Naime, oštećena 27-godišnjakinja prijavila je da je 25. lipnja na mobilni uređaj zaprimila SMS poruku za koju je vjerovala da ju je poslala njezina banka. Nepoznata osoba dovela ju je u zabludu tražeći da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN, što je i učinila. Ubrzo nakon toga s njezina bankovnog računa skinut je novčani iznos od oko 370 eura.

Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Upozorenje građanima

Banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica.

Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja.

Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti (npr. „račun će vam biti blokiran“, „aplikacija ističe danas“ i sl.).

Prije bilo kakvog postupanja, obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama.

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