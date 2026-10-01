Povišene razine PFAS kemikalija u krvi uznemirile stanovnike Gospića: "Još uvijek sam pod dojmom svog nalaza, a jedna stvar posebno me zabrinjava"

Među ispitanicima kojima je analizirana krv na prisutnost PFAS kemikalija bio je i Dujo Došen, predstavnik inicijative "Gospić je naš dom". Njegovi nalazi pokazali su povišenu razinu takozvanih vječnih kemikalija u krvi, a zabrinjava ga i podatak da je povišena razina utvrđena kod pet ispitanika s područja Gospića.

Došen je o svemu razgovarao s reporterom Dnevnika Nove TV Ivanom Krznarićem.

"Moj rezultat je pokazao da sam jedan od pet ispitanika koji imaju povišenu razinu PFAS-a u krvi od neke koja je dopuštena, tako da, evo, moram priznati da sam još pod dojmom tog rezultata", rekao je Došen.

Na pitanje koliko ga zabrinjavaju njegovi nalazi, ali i brojke njegovih sugrađana, priznao je da nije očekivao tako visoke vrijednosti. "Očekivao sam da ću imati određenu količinu, ali u nekim normalnim granicama."

Posebno ga je, kaže, zabrinuo broj ispitanika iz Gospića kod kojih su utvrđene povišene vrijednosti. Od njih sedmero, čak petero ima povišene vrijednosti.

Istraživanje se ne može izravno povezati s otpadom zakopanim na području Gospića niti potvrđuje da je upravo otpad uzrok rezultata koji su dobiveni. "Teško je sad tvrditi da je otpad uzrok ovakvih rezultata. Ovo je jednostavno premalen broj ispitanika", rekao je.

Smatra da bi trebalo napraviti znatno širu analizu stanja među stanovnicima Gospića i okolice. "Trebalo bi provesti testiranje na PFAS puno većeg broja građana da bismo dobili nekakvu relevantnu brojku, da bismo mogli nešto tvrditi, jesu li ovo bile nekakve iznimke ili, nadamo se, da ne bi bilo pravilo da imamo ovako povećanu razinu PFAS-a u krvi na području Gospića."

U razgovoru je otvoreno i pitanje postupanja institucija nakon što se doznalo da je SOA, prema informacijama iznesenima tijekom dana, još prije četiri godine upozorila nadležne na situaciju.

"Pa, evo, pitanje je koliko je ovo ozbiljna država kada SOA upozorava nadležne institucije koje ne djeluju i koliko građani uopće mogu biti sigurni u svoje zdravlje i u samo djelovanje institucija kad se vidi na koji način, odnosno kako nisu djelovali u ovome razdoblju iako su prije četiri godine bile upozorene da se događa", rekao je Došen.

"Ja se nadam da će oni na osnovu svoje savjesti odlučiti smatraju li da su odgovorni i nek oni ponosno odluče misle li da za ovakve propuste, četiri godine nedjelovanja, snose nekakvu odgovornost ili ne", dodao je.

Došen nije zadovoljan ni monitoringom na području Gospića. Kao sljedeći problem istaknuo je činjenicu da ni godinu i pol dana nakon otkrivanja slučaja otpada još nema monitoringa podzemnih voda. "Tek se sad pripremaju natječaji i javne nabave za dodatnih šest zdenaca za ispitivanje podzemne vode", rekao je.

"Od drugog mjeseca nemamo mjerne stanice za kvalitetu, kakvoću zraka. Isto je u nabavi mjerna stanica, znači tek ćemo, možda u najboljem slučaju, do Nove godine imati nekakve podatke vezano za zrak i za vodu", dodao je.