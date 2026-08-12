POVIJEST U SPLITU! Srušen apsolutni temperaturni rekord svih vremena: Na Marjanu izmjereno nestvarnih 39,7 °C!

Split je upravo ispisao novu meteorološku povijest. Na službenoj meteorološkoj postaji Split-Marjan u 14 sati izmjereno je čak 39,7 °C - novi apsolutni temperaturni rekord svih vremena! Više nema dvojbe - Split ima novi povijesni temperaturni maksimum. Na postaji Split-Marjan u 14 sati službeno je izmjereno čak 39,7 °C, čime je srušen dosadašnji apsolutni rekord od 39,5 °C, postavljen prije samo mjesec i pol dana, 30. lipnja ove godine. Današnji dan tako je postao najtopliji otkako se na Marjanu sustavno mjere temperature.

Prvo "pometen" kolovoški rekord, a sada i rekord svih vremena

Već ranije tijekom dana bilo je jasno da se u Splitu događa nešto izvanredno. Temperatura je na Marjanu dosegnula 39,2 °C, čime je bez većih problema srušen dotadašnji rekord za kolovoz. Dosadašnji kolovoški maksimum iznosio je 38,5 °C, a izmjeren je 13. kolovoza 2015. godine. No temperatura tu nije stala. U 14 sati stigao je povijesni podatak - 39,7 °C. Time je za dvije desetinke stupnja nadmašen dosadašnji apsolutni rekord Splita od 39,5 °C.

Split dva puta u samo mjesec i pol rušio rekord svih vremena

Posebno je nevjerojatno što je prethodni apsolutni rekord postavljen tek 30. lipnja 2026. godine. Tada je Split-Marjan dosegnuo 39,5 °C i srušio rekord koji je desetljećima odolijevao ekstremnim ljetnim vrućinama. Sada je i taj rekord otišao u povijest. Srijeda, 12. kolovoza 2026. godine, ostat će zapisana kao dan kada je na Split-Marjanu izmjereno 39,7 °C - najviša temperatura zraka u povijesti mjerenja na toj postaji. A s obzirom na to da je tek 14 sati, ostaje vidjeti je li 39,7 °C konačna riječ današnjeg ekstremnog toplinskog vala.