Povijesni uspjeh za vinsku scenu regije: Suvad "Suwi" Zlatić postao prvi Master Sommelier s prostora bivše Jugoslavije

Suvad "Suwi" Zlatić uspješno je položio Master Sommelier Diploma pri Court of Master Sommeliers Europe i time postao prvi Master Sommelier s područja bivše Jugoslavije. Riječ je o velikom osobnom uspjehu, ali i povijesnom trenutku za vinsku, gastronomsku i ugostiteljsku scenu cijele regije – od Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore do Sjeverne Makedonije.

Titula Master Sommelier jedna je od najprestižnijih i najtežih profesionalnih kvalifikacija u svijetu vina, ugostiteljstva i luksuzne gastronomije. Od 1969. godine steklo ju je samo 299 ljudi u svijetu. Koliko je riječ o rijetkom postignuću, najbolje pokazuje podatak da u svijetu postoji više astronauta nego Master Sommeliera.

Veliko priznanje za Hrvatsku i regiju

Za Hrvatsku i zemlje regije ovaj uspjeh ima posebno značenje. Prostor koji se može pohvaliti tisućljetnom vinskom tradicijom, autohtonim sortama, iznimnim vinarima, snažnom gastronomskom kulturom i sve ambicioznijom restoranskom scenom sada prvi put ima predstavnika u samom vrhu svjetske sommelerije.

Zlatićeva titula donosi globalni kredibilitet, pristup najvišim profesionalnim krugovima i novu priliku da se vina, vinari, restorani i sommelieri ovog prostora snažnije predstave međunarodnoj publici. "Ovu titulu ne doživljavam samo kao osobno priznanje. Doživljavam je kao priliku da pomognem regiji iz koje dolazim. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju vina, ljude i gastronomsku kulturu koja zaslužuje puno veću međunarodnu vidljivost. Moj cilj je graditi mostove između naše regije i najviših svjetskih vinskih krugova", poručio je Suvad "Suwi" Zlatić.

Zlatić je rođen u Bosni i Hercegovini, dio djetinjstva proveo je u Hrvatskoj, a odrastao je i profesionalnu karijeru izgradio u Austriji.

Upravo taj životni put daje njegovu uspjehu posebnu dimenziju. Iskustvo regije iz koje potječe, profesionalna disciplina srednje Europe i međunarodni standardi najviše sommelerije spojili su se u jedinstvenu priču o znanju, upornosti i identitetu. Njegov put do titule Master Sommelier trajao je više od dvanaest godina. Počeo je 2014. godine u Londonu, a vodio ga kroz međunarodna natjecanja, tisuće sati učenja, nebrojene slijepe degustacije i godine intenzivne pripreme. U lipnju 2026. godine u Beču ostvario je cilj koji dosegnu samo rijetki u svijetu.

Iza njega su brojni međunarodni uspjesi

Tijekom karijere Suvad "Suwi" Zlatić ostvario je niz iznimnih međunarodnih rezultata. Među ostalim, osvojio je treće mjesto na ASI Best Sommelier of Europe & Africa Championship 2021. godine, bio deveti na ASI Best Sommelier of the World 2023., a 2015. godine postao je pobjednik natjecanja Ambassadeur du Champagne d’Europe. Bio je i pobjednik Open Hungarian Grand Prix Sommelier 2024. kao međunarodni gostujući kandidat, dva puta je proglašen najboljim sommelierom Austrije, 2014. i 2021. godine, a ponio je i titule Vineus – Sommelier godine 2016. te Leader of the Year 2018.

U sljedećoj fazi karijere Zlatić želi svoje znanje i međunarodnu mrežu staviti u službu razvoja vinske scene Hrvatske i regije. Planira edukacije, stručne masterclassove, međunarodne prezentacije, suradnje s vinarima, restoranima i vinskim trgovcima te projekte koji bi mogli pomoći da vina ovog prostora dobiju veću prepoznatljivost na globalnoj sceni. Poseban naglasak stavlja na autohtone sorte, vrhunske proizvođače, moderne restorane, mlade sommeliere i profesionalizaciju vinskog servisa. Cilj je pokazati da regija bivše Jugoslavije nije samo prostor velike vinske tradicije, nego i prostor ozbiljne budućnosti u svijetu vina.

Jedan od najuspješnijih sommeliera koje je regija dala

Suvad "Suwi" Zlatić MS danas je međunarodno priznati Master Sommelier, edukator, poduzetnik i vinski stručnjak. Rođen je u Bosni i Hercegovini, dio djetinjstva proveo je u Hrvatskoj, a odrastao je i gastronomsku karijeru izgradio u Austriji.

Prvi je Master Sommelier s područja bivše Jugoslavije i jedan od najuspješnijih sommeliera koje je regija ikada dala.