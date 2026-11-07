POVIJESNI USPJEH U ITALIJI Splitski učenici vraćaju se kući s čak pet medalja

Nema straha za buduće djelatnike turizma! Učenici Turističko-ugostiteljske škole, Split ostvarili su povijesni uspjeh na međunarodnom natjecanju AEHT Ferrara 2026., odakle se vraćaju s čak pet osvojenih medalja – jednim zlatom, dva srebra i dvije bronce.

Natjecanje AEHT Ferrara 2026. okupilo je učenike i nastavnike strukovnih škola iz međunarodnog obrazovnog i turističkog sektora, pružajući mladima priliku za razmjenu znanja, razvoj stručnih kompetencija i predstavljanje vlastitih vještina na europskoj razini.

Na europskoj pozornici, gdje se okupilo preko 500 učenika i studenata iz tridesetak zemalja, splitski učenici još su jednom pokazali da su spremni za izazove suvremenog turizma i ugostiteljstva.

Turističko-ugostiteljsku školu, Split ukupno je predstavljalo 10 učenika u različitim disciplinama u pratnji stručnih mentora:

- Zrinka Podrug - Hospitality management

- Sara Babarović - Front Office

- Leona Bulić - Strategic Thinking

- Fani Fistanić - Tourist Destination

- Petar Mađor Božinović - Dechatlon

- Gabrijela Vuković - Vegetarian Cuisine

- Lara Medar - Pastry

- Anđelina Jelinčić- Barista

- Lea Grepo - Wine service

- Marija Đerek - Cocktail

Posebno se istaknuo Petar Mađor, učenik 3. h razreda, koji je osvojio zlatnu medalju u disciplini Decathlon, uz mentorstvo Ronalda Topalovića.

U disciplini Tourist Destination (Turistička destinacija) srebrnu medalju osvojila je Fani Fistanić, učenica 4. c razreda, uz mentorstvo Slavena Škrabića.

Drugu srebrnu medalju splitskoj školi donijela je Marija Đerek, učenica 4. d razreda, koja se natjecala u disciplini Cocktail, pod mentorstvom Josipa Vrgoča.

U disciplini Strategic Thinking (Strateško razmišljanje) brončanu medalju osvojila je Leona Bulić, učenica 4. c razreda, pod mentorstvom Mirande Matković.

Još jednu broncu osvojila je Zrinka Podrug, učenica 4. c razreda, u disciplini Hospitality Management, uz mentorstvo Slavena Škrabića.

Ukupno su tako učenici splitske škole osvojili pet medalja: jedno zlato, dva srebra i dvije bronce. S čak pet medalja postali su najtrofejnija škola na natjecanju. Ovaj izniman rezultat predstavlja veliko priznanje učenicima, njihovim mentorima i cijeloj školi.

Ravnatelj: „Pet medalja jasna su potvrda da idemo u dobrom smjeru”

Ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole, Split Ivo Bilić nije skrivao ponos zbog rezultata učenika, istaknuvši važnost predstavljanja škole, grada i države na jednoj od najvažnijih europskih pozornica.

„Zaista smo ponosni što smo i ovu godinu predstavili našu školu, grad, ali i državu na jednoj od najvažnijih europskih pozornica. Još kad tome pridodamo čak 5 medalja, to je jasna potvrda da idemo u dobrom smjeru. Želio bih zahvaliti organizatorima na pozivu i prvoklasnoj organizaciji, a posebno bi istaknuo naše učenike i iskreno im čestitao na ovom povijesnom uspjehu.”

Učenici: Medalje, nova znanja i prijateljstva za cijeli život

Iza osvojenih medalja stoje mjeseci priprema, predanog rada i mentorstva, ali i iskustva koja nadilaze samo natjecanje. Za učenike je sudjelovanje na AEHT-u bilo prilika za profesionalni razvoj, stjecanje novih znanja, upoznavanje drugih kultura i stvaranje međunarodnih prijateljstava.

Leona Bulić, brončana medaljistica u disciplini Strategic Thinking, istaknula je koliko joj je natjecanje značilo na osobnoj i profesionalnoj razini:

„Sudjelovanje na AEHT natjecanju za mene je bilo iznimno vrijedno i nezaboravno iskustvo koje mi je donijelo nova znanja, ali i dodatno samopouzdanje u vlastite sposobnosti i znanje iz područja turizma. Natjecala sam se u kategoriji Strateško razmišljanje (Strategic Thinking), gdje sam imala priliku primijeniti stečeno znanje, razvijati kreativnost i suočiti se s novim izazovima. Osim profesionalnog iskustva, ovo putovanje obilježila su i nova prijateljstva s ljudima iz različitih država svijeta, razmjena iskustava i upoznavanje drugih kultura. AEHT natjecanje ostat će mi u lijepom sjećanju kao iskustvo koje me obogatilo i na osobnoj i na profesionalnoj razini.”

Fani Fistanić, srebrna medaljistica u disciplini Tourist Destination, posebno je izdvojila međunarodnu suradnju i timski duh koji su obilježili njezino natjecateljsko iskustvo:

„Osvojiti drugo mjesto za nas je zaista poseban uspjeh i još uvijek smo presretni! Imala sam sreću biti dio tima s kolegicom iz Belgije i kolegom iz Austrije, s kojima sam od samog početka ostvarila odličnu suradnju. Zajedno smo se pripremali, vježbali, sastajali i prolazili kroz sve izazove koje natjecanje nosi. Odlično smo se nadopunjavali i funkcionirali kao tim, a ono što me posebno veseli jest činjenica da smo tijekom cijelog tog putovanja izgradili i iskreno prijateljstvo. Na kraju, osim osvojene medalje i lijepog rezultata, upravo su zajedništvo, prijateljstvo i uspomene ono najvrjednije što nosim iz ovog iskustva.”

Petar Mađor, zlatni medaljist u disciplini Decathlon i učenik 3. h razreda, istaknuo je koliko mu ovo priznanje znači te zahvalio svima koji su mu pomogli na putu do uspjeha:

„Osvojiti zlato na ovako velikom međunarodnom natjecanju za mene je posebno iskustvo i velika motivacija za dalje. Ponosan sam što sam predstavljao svoju školu, Split i Hrvatsku. Zahvaljujem mentoru Ronaldu Topaloviću na podršci i pripremi, kao i svim nastavnicima i učenicima koji su nas bodrili. Ovo priznanje pokazuje koliko se trud i timski rad isplate.”

Uspjeh u Ferrari još je jedna potvrda kvalitete rada Turističko-ugostiteljske škole Split, njezinih učenika i nastavnika. Pet osvojenih medalja, uz neprocjenjivo međunarodno iskustvo koje su učenici ponijeli kući, predstavljaju snažan poticaj za nove izazove i natjecanja.

Splitski učenici tako se iz Italije ne vraćaju samo s medaljama, nego i s novim znanjima, iskustvima i prijateljstvima – ponosno predstavljajući svoju školu, grad i Hrvatsku.

Čestitamo učenicima i njihovim mentorima na ovom iznimnom uspjehu!