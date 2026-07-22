Povijesni uspjeh dalmatinskih vinara: Osvojili prestižne medalje na najvećem svjetskom natjecanju

Splitsko-dalmatinska županija upriličila je prijem za vinare koji su na ovogodišnjem Decanter World Wine Awards 2026, najuglednijem svjetskom ocjenjivanju vina, ostvarili povijesni uspjeh i osvojili platinaste, srebrne i brončane medalje. Prijem je organiziran kao znak priznanja njihovim iznimnim rezultatima, ali i kao prilika za razgovor o daljnjem razvoju i promociji dalmatinskog vinarstva uoči 2027. godine, kada će Splitsko-dalmatinska županija nositi titulu Europske gastronomske regije.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako uspjesi dalmatinskih vinara potvrđuju da se na području Splitsko-dalmatinske županije proizvode vina svjetske kvalitete.

„Zapažene, ali ne samo zapažene, već izvrsne rezultate postigli su naši vinari na natjecanju Decanter World Wine Awards 2026 u Londonu, osvojivši odličja od platinastih, srebrnih i brončanih medalja. Danas smo ih imali čast primiti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ne samo protokolarno, nego kako bismo razgovarali o tome kako zajedničkim snagama dodatno brendirati našu vinsku priču i pokazati Europi i svijetu da se ovdje proizvode vina iznimne kvalitete“, rekao je župan.

Naglasio je kako će upravo vinari imati važnu ulogu u predstavljanju Splitsko-dalmatinske županije tijekom 2027. godine.

„Sve je to priprema za godinu u kojoj ćemo biti Europska gastronomska regija. Vinari će biti jedan od najvažnijih segmenata predstavljanja naše županije, a njihovi rezultati na svjetskim natjecanjima potvrđuju da posljednjih godina redovito osvajaju najviša priznanja. Vjerujem da ćemo do 2027. godine ostvariti sve zaključke i dogovore koje smo danas postigli te dodatno ojačati suradnju sa Županijskom turističkom zajednicom kako bismo kroz promociju naših vinskih regija Splitsko-dalmatinsku županiju predstavili cijeloj Europi u najboljem svjetlu“, poručio je Boban.

Menadžerica Udruženja Vina Dalmacije, Monika Prović, zahvalila je Županiji na organizaciji prijema i kontinuiranoj podršci razvoju dalmatinskog vinarstva.

„Zaista nam je zadovoljstvo što je organiziran ovaj prijem za vinare iz Splitsko-dalmatinske županije koji su nagrađeni na najvažnijem svjetskom vinskom natjecanju. Istaknuli smo dobru suradnju koju imamo sa Županijom i županijskom Turističkom zajednicom, a posebno nas veseli spremnost da nas podrže i u daljnjim nastojanjima. Kao Udruženje želimo cijelu našu regiju predstaviti na najvažnijim svjetskim vinskim događanjima, poput sajma Wine Paris koji se održava početkom veljače“, rekla je Prović.

Direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović istaknula je kako upravo vrhunska vina predstavljaju jedan od najjačih promotivnih aduta destinacije.

„Bila mi je velika čast upoznati ove vrsne vinare, šampione, ljude zbog kojih je Splitsko-dalmatinska županija poznata po vrhunskom vinarstvu. Kad god predstavljamo naš kraj u svijetu, upravo naša vina izazivaju oduševljenje i potiču ljude da požele upoznati našu županiju. Titula Europske gastronomske regije 2027. bit će prilika da stručnjacima iz cijelog svijeta pokažemo kvalitetu koju možda još nisu imali priliku dovoljno upoznati te da glas o našim vinima i gastronomiji dodatno proširimo diljem svijeta“, poručila je Vladović.

Prijemu u Splitsko-dalmatinskoj županiji nazočili su predstavnici Udruženja Vino Dalmacije – menadžerica Monika Prović i zamjenica menadžera Gorana Kuzmanić – te predstavnici nagrađenih vinarija iz vinarije Markus, Katich, Plančić, Hvar Hills, Bedalov, Grabovac, Brid, Tonči Marijan, kao i predstavnici OPG-ova Kalajžić i Bratičević.