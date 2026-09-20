Povijesni trenutak za splitsko Jedinstvo: Nakon 107 godina zaplesat će u Južnoj Americi

Folklorni ansambl Jedinstvo iz Splita nastavlja ispisivati svoju bogatu međunarodnu povijest. Nakon što je tijekom 107 godina djelovanja predstavljao Republiku Hrvatsku na festivalima diljem svijeta, na pet kontinenata i u čak 37 država, splitski ansambl 20. rujna otputovao je na povijesnu desetodnevnu turneju u Brazil.

Bit će to prvo povijesno gostovanje Folklornog ansambla Jedinstvo u Južnoj Americi, a posebno je priznanje činjenica da su strani organizatori splitski ansambl odabrali kao jedinog predstavnika Europe na premijernom izdanju Međunarodnog festivala folklora Maceió – Alagoas (1st International Folklore Festival of Maceió – Alagoas / FIF Maceió), koji će se održati od 21. do 28. rujna 2026. godine.

Na put u Brazil iz Splita preko Frankfurta i Lisabona poletio je prvi sastav Jedinstva kojeg očekuju mnogobrojni festivalski nastupi i susreti s predstavnicima različitih kultura iz Južne Amerike i drugih dijelova svijeta. Festival će se održavati u Maceiju, milijunskom gradu na sjeveroistoku Brazila, a organizatori na velikom broju festivalskih događanja očekuju više od 100.000 posjetitelja.

Za Jedinstvo ovo gostovanje ima posebno značenje. Nakon desetljeća predstavljanja hrvatske tradicijske kulture na europskim i svjetskim pozornicama, splitski će ansambl prvi put svoju baštinu prezentirati pred južnoameričkom publikom. Brazilsko će gledateljstvo imati priliku plesom, glazbom, raskošnim narodnim nošnjama i prepoznatljivim scenskim izričajem splitskog ansambla upoznati dio hrvatske kulturne tradicije. Na pozornicama Maceija Split će tako predstaviti svoju tradiciju, onu istu baštinu koja se generacijama čuvala uz kamen i more, a koju članovi Jedinstva danas prenose novim naraštajima. Ovo gostovanje još jednom potvrđuje da tradicijska kultura ne poznaje granice te da hrvatska baština može pronaći put do publike i na najudaljenijim svjetskim pozornicama.

Posebnu važnost pozivu pridonosi i činjenica da je FA Jedinstvo poziv za sudjelovanje dobio nakon stjecanja Certifikata vrsnoće za scensko izvođenje hrvatske folklorne umjetnosti. Organizatori su upravo splitskom ansamblu ukazali povjerenje da, kao jedini europski predstavnik, sudjeluje u prvom izdanju međunarodnog festivala koji okuplja različite folklorne tradicije i kulture svijeta.

Premijerno izdanje festivala organizira grad Maceió uz Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC), institucije zadužene za promicanje i očuvanje kulturnih aktivnosti u toj regiji.

„Poziv u Brazil za nas je mnogo više od još jednog međunarodnog gostovanja. Ovo je ostvarenje jednog velikog povijesnog koraka za Jedinstvo - prvi put nakon 107 godina naš će ansambl zasvirati i zaplesati na festivalu u Južnoj Americi. Posebno smo ponosni što ćemo u Brazilu biti jedini predstavnik Europe i što ćemo upravo hrvatskom folklornom baštinom predstaviti Split, Dalmaciju i Republiku Hrvatsku. Vjerujemo da je ovo izvrsna prigoda za promociju naše zemlje i naše kulture te smo sigurni da ćemo opravdati ukazano povjerenje,“ poručuju iz FA Jedinstva.

Posebnu vrijednost ovog gostovanja potvrđuje i najavljeni susret s predstavnicima Veleposlanstva Republike Hrvatske u Brazilu. Iako je od glavnog grada Brazilije do Maceija velika udaljenost, iz Veleposlanstva su potvrdili kako će pronaći način da se susretnu s članovima Jedinstva tijekom njihova boravka u Brazilu.

Folklorni ansambl Jedinstvo, koji djeluje od 1919. godine, povijesno je prvi folklorni ansambl na hrvatskoj obali Jadrana i danas jedan od najaktivnijih folklornih ansambala u Hrvatskoj. Ansambl okuplja više od 270 aktivnih članova, od kojih čak 95 posto čine djeca i mladi, uključeni u mnogobrojne plesne, glazbene i edukativne sekcije.

Tijekom svoje bogate povijesti Jedinstvo je predstavljalo Hrvatsku i hrvatsku folklornu baštinu na festivalima diljem svijeta, uključujući i nastup u znamenitom londonskom Royal Albert Hallu, a sada otvara novo poglavlje - Južnu Ameriku.

Nakon mnogobrojnih ovogodišnjih avantura, od Dubaija do Gorizije, Jedinstvo tako rujan zaključuje jednim od najvažnijih međunarodnih gostovanja u svojoj povijesti.

Od Splita do Maceija - od obala Jadrana do obala Atlantskog oceana - hrvatska tradicija putuje još jednom prema svijetu.

A kada se u Brazilu podignu zastori i zasviraju prve note, Split će prvi put zaplesati pred Južnom Amerikom.

Iz Jedinstva srdačno zahvaljuju svima koji su pomogli u realizaciji ovog prekooceanskog poduhvata: u prvom redu Ministarstvu kulture i medija RH, potom Hrvatskoj turističkoj zajednici kao i svima ostalima koji su na bilo koji način doprinijeli ostvarenju jednog itekako zahtjevnog projekta, a osobito svojim vjernim članovima na kojima počiva sadašnjost i budućnost ansambla.

Jedinstvo nastavlja svoju priču. Samo je pozornica ovaj put - Brazil!

S.Ako se još uvijek pitaš trebaš li se upisati u Jedinstvo - možda je odgovor upravo u Brazilu. Upisi su u tijeku.Tko zna, možda je ovo prvi korak prema tvojoj prvoj velikoj pozornici!