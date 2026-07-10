Povijesni trenutak za Split: Probija se tunel Kozjak, ključna dionica novog ulaza u grad

U ponedjeljak, 13. srpnja, bit će održana svečanost proboja tunela Kozjak, jednog od najvažnijih dijelova velikog prometnog projekta "Novi ulaz u Split". Svečanosti će nazočiti potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Tunel Kozjak gradi se u sklopu projekta koji obuhvaća povezivanje čvorišta Vučevica na autocesti A1, tunela Kozjak, budućeg čvorišta na državnoj cesti D8 i Trajektne luke Split.

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Strateški važan projekt za Split i Dalmaciju

Projekt "Novi ulaz u Split" od strateške je važnosti za razvoj prometne infrastrukture i poboljšanje prometne povezanosti širega splitskog područja. Riječ je o budućoj ključnoj prometnoj vezi između dalmatinskog zaleđa i Splita, koja bi trebala omogućiti kvalitetnije i učinkovitije povezivanje autoceste A1 s gradom i Trajektnom lukom Split. Projekt se provodi u tri faze, a konačni je cilj uspostava potpuno funkcionalne prometne veze između autoceste i trajektne luke.

Na svečanost stižu Butković, Boban, Šuta i Budimir

Svečanosti proboja tunela Kozjak, uz ministra Olega Butkovića, nazočit će i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.