Futsaleri Torcide i Hajduka danas su od 18 sati igrali utakmicu 6. kola SuperSport HMNL-a, a uvjerljivu je pobjedu upisala Torcida koja je slavila s visokih 5:2.

Domaćin je, ovaj put Torcida, poveo u 11. minuti preko Urquija, a potom je vodstvo povećao Vuković minuti potom. U 13. je minuti pao autogol Kulića, a Vladović je pet minuta nakon zatresao mrežu za 4:0, dok je Mišerda poslao loptu u vlastitu mrežu za 4:1 na poluvremenu.

U drugi je dio Torcida krenula gdje je i stala, a u 32. je minuti Roque zabio za nedostižnih 5:1. Konačnih 5:2 postavio je Jurlina u 37. minuti, dok je Hrstić dvije minute kasnije dobio crveni karton.

Torcida je ovom pobjedom preskočila Hajduk na ljestvici ostavivši ga dva boda iza sebe nakon što je katastrofalno krenula u prvenstvo.